طائرة مسيرة تركية تقصف موقعًا في قرية بريف حلب الشمالي الشرقي

محافظة حلب: قصفت طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية، موقعًا في قرية الحمام الخاضعة لنفوذ مجلس منبج العسكري المنضوي تحت قيادة “قسد” شمال شرقي مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري قد رصد اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بعد منتصف ليل السبت-الأحد، بين قوات مجلس منبج العسكري المنضوي تحت قيادة “قسد” من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محاور الياشلي وتل علي والجطل بريف حلب الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري قد رصد، أمس، قصفًا من القاعدة التركية في قرية الشيخ ناصر على مواقع ضمن نفوذ المجالس والتشكيلات العسكرية المنضوية تحت قيادة “قسد” في ريف منبج، حيث سقطت قذائف مدفعية على قرية الصيادة وقرى أم عدس والدندلية الآهلة بالسكان، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

على صعيد متصل، سقطت قذيفة مدفعية مجهولة المصدر بالقرب من قرية بيش جرب بريف مدينة الباب، واقتصرت الأضرار على المادية.