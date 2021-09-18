طلاب جامعة إدلب يطالبون رئاسة الجامعة بتعديل قرار الترفع الإداري 

خرج عشرات الطلاب، اليوم السبت، في وقفة احتجاجية، أمام مبنى رئاسة جامعة إدلب مطالبين بإصدار تعديل على قرار الترفع الإداري للسنة الجديدة في حال رسوب الطالب بـ6 مواد، بدلًا من 4 مواد.

ودعا الطلاب رئاسة الجامعة بالنظر إلى مطالبهم وظروفهم المعيشية، علمًا أن مطالب الطلاب ستخدم ما يقارب ثلاثة آلاف طالب وطالبة.

ورفع الطلاب عبارات كتب عليها ” رأسمال الجامعة طلابها لا لضياع مستقبلهم”.

في سياقٍ متصل أصدرت جامعة إدلب مفاضلة للعام الدراسي الحالي تقتضي بفتح عدد من الكليات والمعاهد الطبية والأدبية لأول مرة يتم افتتاحها في الجامعة.

يذكر أن جامعة إدلب بلغ عدد طلابها ما يقارب 13 ألف طالب وطالبة، وافتتحت الجامعة هذا العام المشفى الجامعي يستطيع الطلاب والخريجون ممارسة العمل فيه وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في شمال غرب سورية.