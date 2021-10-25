عقب الغارات الإسرائيلية التي استهدفت القنيطرة.. منشورات ورقية تحذر عناصر النظام من التعامل مع حزب الله اللبناني

بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت القنيطرة بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، ألقى مجهولون بعض القصاصات الورقية في مناطق الجنوب السوري الحدودية مع الجولان تحذر عناصر النظام من التعامل مع “حزب الله” اللبناني وجاء فيها:

إلى عناصر “الجيش السوري”

كما ذكرنا في تحذيراتنا السابقة أن استمرار تعاونكم مع حزب الله السماح في تواجده في الجنوب السوري هو الذي يجلب لكم المعاناة والبلاء !

مع ذلك .لا يتردد البعض منكم كقائد سرية الاستطلاع في الهواء 90 النقيب بشار الحسين، في بيع أرواحكم وأرواح المدنيين سدى من أجل دعم الحاج جواد هاشم لإكمال مشاريع الرصد لصالح حزب الله في منطقة تل كروم خان .بناء الماليه ومناطق أخرى متجاهلين المصلحة العامة وسلامتكم .

إن حزب الله يتحكم بكم و يستغلكم بالخفيه والعلن من قريب وحتى من بعيد ومع ذلك لا يمنعنا بأن نكشف أعماله القذرة في كل زمان ومكان !

المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان قد نشر يوم أمس طائرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين مركزين عسكريين لقوات النظام وحلفائه عند أطراف مدينة البعث وقرية الكروم في محافظة القنيطرة، ما أدى لخسائر مادية، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن حجم الخسائر البشرية.