على الرغم من انتشار وباء كورونا.. مظاهرة حاشدة ترفع صور “عبدالله أوجلان” في ريف حلب الشمالي

محافظة حلب: شهدت قرية سوسيان بريف حلب الشمالي، مظاهرة حاشدة دعت إليها مؤسسات الإدراة المحلية اليوم السبت تنديناً على ماوصفوه بـ “المؤامرة الدولية” على الزعيم الكردي “عبدالله أوجلان” “أول قائد لحزب العمال الكردستاني.

وخرج المئات من أهالي عفرين بمظاهرة، انطلاقاً من قرية “تل سوسيان” في تمام الساعة 11 وصولاً الى مخيم “سردم” وردد المتظاهرون شعارات بالغتين العربية والكردية تمجد الزعيم الكردي “أوجلان” وتدين وتستنكر ماوصفوه بالمؤامرة الدولية على الزعيم الكردي.

بالرغم من انتشار وباء كورونا والدعوة إلى التزام الأهالي بالتباعد الاجتماعي وتجنب الأهالي الأماكن المزدحمة، إلا أن الإدارات المحلية دعت الأهالي إلى التجمع والتنديد على ما وصفوه بـ “المؤامرة الدولية”.