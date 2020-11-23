“فرقة الحمزة” الموالية لأنقرة تستنفر قواتها في مدينة الباب عقب اختطاف قيادي من قبل مجهولين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استنفاراً كبيراً لفصيل “فرقة الحمزة” في مدينة الباب شمال شرقي حلب، وذلك عقب اختطاف قيادي من الفرقة الموالية لتركيا من قبل مسلحين مجهولين في المدينة، حيث قام عناصر الفصيل بوضح حواجز متنقلة وتسيير دوريات ضمن الأحياء.

وكان المرصد السوري رصد أمس، إصابة عنصر في الفصائل الموالية لتركيا وأطفاله الثلاث بجروح متفاوتة، إثر استهدافه بقنبلة يدوية من قبل مجهولين، في منطقة الزيادية بمدينة عفرين.

يذكر أن العنصر مهجر من ريف حمص ويعمل مدرباً في معسكرات أحرار الشرقية بمدينة الراعي.

وفي سياق آخر، اختطف مسلحون مجهولون، شاباً يعمل بتجارة السلاح من أمام محله بالقرب من شارع قديران في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، واقتادوه إلى جهة مجهولة.