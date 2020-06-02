فصيل “صقور الشام” يعلن 6 قرى في جبل الزاوية منطقة عسكرية ويمنع المدنيين من الاقتراب منها

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن فصيل “صقور الشام”، المسؤول عن القاطع الشرقي من جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، عمد إلى إصدار بيان يعلن خلاله عدة قرى بالمنطقة هناك منطقة عسكرية يمنع على المدنيين التواجد فيها أو الذهاب إليها، والقرى هي: “كدورة ومعرزاف ومنطف وبينين وسرجة ورويحة”، وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن جنود أتراك انتشروا ظهر اليوم الاثنين في مدينة أريحا الواقعة عند اتستراد اللاذقية – حلب الدولي، في ريف إدلب الجنوبي، وجاء انتشار القوات التركية في ظل التعزيزات والتحشدات المستمرة في المنطقة ولا سيما طريق الـ “M4” وريف إدلب الجنوبي

كما كان المرصد السوري أشار يوم أمس الأول، إلى تعزيزات عسكرية جديدة استقدمتها قوات النظام والمسلحين الموالين لها إلى جبهات محافظة إدلب شمالي سوريا، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن قوات النظام دفعت بتعزيزات جديدة إلى جبهات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ومحاور الطلحية شرق بلدة تفتناز.

في سياق متصل عمدت الفصائل وهيئة تحرير الشام إلى تحصين وتعزيز مواقعها في القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي ومحاور التماس في سهل الغاب، كما قامت القوات التركية بتعزيز وتحصين مواقعها في جبل الزاوية جنوب إدلب ريف إدلب الجنوبي، كذلك وردت معلومات حول نشر القوات التركية منظومة “دفاع جوي” على قمة تل “النبي أيوب” الاستراتيجية في جبل الزاوية.

وتأتي التعزيزات المستمرة من قبل الطرفين، مع ترقب لعملية عسكرية جديدة قد تشهدها المنطقة من جديد، في حال فشل المفاوضات الروسية – التركية، حول ملفات عدة أبرزها طريق حلب – اللاذقية الدولي المعروف بـ “M4” وعودة المدنيين إلى مناطقهم بعد أن هجرتهم العملية العسكرية الأخيرة.