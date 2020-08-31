في ظروف مجهولة.. مقتل ضابط برتبة ملازم في قوات النظام أثناء عودته من الخدمة في مطار حماة العسكري

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل ضابط برتبة ملازم في صفوف قوات النظام، وذلك أثناء عودته من خدمته في مطار حماة العسكري، حيث وجد مقتولاً قرب قرية “السكرة” الخاضعة لسيطرة قوات النظام والدفاع الوطني الموالية لها، في ريف حمص الشرقي، وسط ظروف مجهولة حول كيفية مقتله والجهة التي قامت بقتله.

وكان المرصد السوري قد نشر في 26 آب /أغسطس الجاري، أن مدينة القريتين الواقعة قرب البادية السورية في ريف حمص الشرقي، شهدت استنفار عسكري وانتشار لدوريات من “الأمن العسكري” بسلاحها الكامل، تزامن مع إغلاق بعض الشوارع في المدينة لحل الخلاف الحاصل بين عناصر “الدفاع الوطني”، عقب نشوب خلاف فيما بينهم على تقاسم المسروقات من ممتلكات أهالي المنطقة.