قافلة مساعدات لوجستية لـ”التحالف الدولي” تدخل إقليم كردستان العراق وتتجه إلى القواعد العسكرية في ريف الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، دخول قافلة لـ”التحالف الدولي” من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق.

وتتألف القافلة من 30 شاحنة تحمل موادا لوجستية وكتل خرسانية، رفقة عربات مصفحة، واتجهت القافلة إلى القواعد العسكرية في ريف الحسكة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 11 تموز الفائت، عبور نحو 50 شاحنة للقوات الأمريكية على طريق علي فرو الواقع بين مدينتي القامشلي وعامودا وصولا إلى طريق “m4” الدولي الذي يؤدي إلى مدينة الحسكة.

وتحمل الشاحنات صناديق مغلقة ومعدات عسكرية ولوجستية، قادمة من إقليم كردستان العراق عبر معبر سيمالكا الحدودي.