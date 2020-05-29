قتلى وجرحى في اشتباكات بين قوات النظام والفصائل بريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، اشتباكات بين الفصائل من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، في هجوم للأخير على محور فطيرة بريف إدلب الجنوبي، وترافقت الاشتباكات مع قصف واستهدافات متبادلة، ومعلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، يأتي ذلك مع دخول وقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” يومه الـ 85 على التوالي

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، هدوءًا حذراً ضمن عموم منطقة “خفض التصعيد”، تخلله استهدافات بالرشاشات المتوسطة من قبل قوات النظام على مناطق في بلدات وقرى جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.