قتيلان وجرحى من “قسد” جراء قصف طائرات مسيرة حاجزا عسكريا في ريف عين عيسى

قتل عنصران من “قسد” وأصيب آخرين، اليوم، جراء استهداف حاجز لقوات سوريا الديمقراطية بضربات جوية من طائرات مسيرة تركية، قرب قرية أبو صرة في ريف عين عيسى.

وفي سياق ذلك، استهدفت الطائرات المسيرة التركية سيارة عسكرية كانت تتجول في المنطقة ذاتها، ما أدى إلى إصابة من فيها بجروح متفاوتة.

كما أصيب مدنيان بجروح، نتيجة القصف المدفعي استهدف منزلا في قرية أبو صرة، مساء اليوم.

ورصد المرصد السوري، قبل قليل، استمرار القصف البري الذي تنفذه القوات التركية والفصائل الموالية لها، على قريتي أبو صرة ودبس في ريف عين عيسى، تزامنا مع قصف جوي من طائرات استطلاع تركية يستهدف عدة مواقع في ريف عين عيسى.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل ساعات، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قريتي أبو صرة ودبس في ريف عين عيسى الغربي شمال محافظة الرقة.