قوات سوريا الديمقراطية تفرج عن ناشط إعلامي و6 أشخاص من عائلة واحدة عقب اعتقالهم بتهم مختلفة في دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات سوريا الديمقراطية أفرجت اليوم الجمعة، عن 6 أشخاص من عائلة واحدة كانت قد اعتقلتهم قبل نحو شهر ونصف، وهم من أبناء قريبة غريبة بريف دير الزور الشمالي، وذلك بعد التحقيق معهم، على صعيد متصل أفرجت قسد أيضاً عن ناشط إعلامي كانت قد اعتقلته قبل نحو 9 أيام بعد انتقاده للأوضاع الخدمية والمعيشية في بلدة الباغوز شرقي دير الزور، وتقصير الإدارة الذاتية والتحالفب إعادة بناء ما تم تدميره إبان العمليات العسكرية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”

ونشر المرصد السوري في 25 آذار/مارس الفائت، أن دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية عمدت فجر اليوم الخميس، إلى مداهمة منزل “ناشط إعلامي” في بلدة الباغوز آخر معاقل تنظيم “الدولة الإسلامية” شرقي الفرات، والخاضعة الآن لسيطرة قسد، وقامت باعتقاله على خلفية انتقاده للأوضاع الخدمية والمعيشية في الباغوز وتقصير الإدارة الذاتية والتحالف بإعادة بناء ما تم تدميره خلال الحرب على تنظيم “الدولة الإسلامية”