قوات “مكافحة الإرهاب” التابعة لـ”قسد” تعتقل قيادي في تنظيم “الدولة الإسلامية” بريف الحسكة الشرقي

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن قوات “مكافحة الإرهاب” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، اعتقلت يوم أمس قيادي في تنظيم “الدولة الإسلامية” يقوم بالتخطيط لعمليات اغتيال وزرع عبوات ناسفة لمقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، حيث جرى اعتقاله من قرية الفلاحة بريف الحسكة الشرقي، وعُثر بحوزته على عبوات ناسفة وبعض الأسلحة الفردية.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، بأن قوة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية داهمت بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين، منزلاً ضمن قرية الزر الواقعة بريف دير الزور الشرقي، واعتقلت نسيب قيادي في تنظيم “الدولة الإسلامية”، على صعيد متصل رصد المرصد السوري انتشار مكثف لحواجز عسكرية تابعة لقسد في بلدتي غرانيج والشحيل شرقي دير الزور.

وكان المرصد السوري نشر في 12 من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، أن عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، اعتقوا ثلاثة أخوة بعد مداهمة منزلهم في بلدة الباغوز بريف مدينة البوكمال شرقي دير الزور، وذلك بتهمة التعامل مع خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.