لأسباب مجهولة.. الاستخبارات التركية تعتقل مدرستين في ريف عفرين 

محافظة حلب: اعتقلت الاستخبارات التركية مدرستين في ريف مدينة عفرين شمال غربي حلب، ووفقًا للمعلومات التي حصل عليها المرصد السوري، فإن مجموعة من الاستخبارات التركية داهمت مكان سكن المدرستين في القرية بريمجة التابعة لناحية موباتا في ريف عفرين، مساء يوم أمس، حيث اعتقلهما العناصر واقتادهما إلى مكان مجهول، دون معرفة الأسباب التي دعت لاعتقالهما حتى الآن .

وأشار المرصد السوري، اليوم، إلى أن عناصر من دورية عسكرية تابعة لفصيل “السلطان محمد الفاتح” العاملة في مناطق “غصن الزيتون” اعتقلوا ثلاثة مواطنين من أهالي قرية معمل اوشاغي في ناحية راجو، يوم أمس الأحد 17 تشرين الأول، بتهمة التعامل مع “الإدارة الذاتية” السابقة، واقتادوهم إلى مراكزها الأمنية في منطقة عفرين.

وتعتقل الفصائل الموالية لتركيا المواطنين العفرينيين، لتحصيل مكاسب وفدية مالية.

ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على إطلاق الفصائل سراح 10 مواطنين من القرية ذاتها، بتهمة التعامل مع “الإدارة الذاتية” السابقة، ليتم الافراج عنهم في 14 تشرين الأول، بعد تحصيل فدية مالية مقدارها 2000 ليرة تركية عن كل فرد منهم.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادوا، اليوم، بأن “الشرطة العسكرية” الموالية لتركيا، اعتقلت يوم أمس، مواطن من أهالي قرية كمرشيه بناحية راجو في أثناء عمله في تركيب عدادات المياه في الناحية، بتهمة التعامل مع “الإدارة الذاتية” إبان سيطرتها على عفرين.