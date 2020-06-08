للمرة الأولى منذ تطبيق وقف إطلاق النار.. خسائر بشرية في ضربات جوية روسية استهدفت نحو 10 مناطق بريفي حماة وإدلب

رصد المرصد السوري اتساع رقعة القصف الجوي الروسي على منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث استهدفت الطائرات الحربية الروسية مناطق في كل من الزقوم وكفرعويد وسفوهن والفطيرة والمورزة وقوقفين وعين لاروز والفطاطرة والمنارة بسهل الغاب وجبل الزاوية في ريفي إدلب وحماة، وتسببت الضربات الجوية على الموزرة بمقتل شخص وإصابة عدد من المدنيين بجراح متفاوتة.

ونشر المرصد السوري منذ قليل، أن قوات النظام تمكنت من استعادة السيطرة على قريتي الفطاطرة والمنارة بسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، عملية الاستعادة جاءت بعد انسحاب المجموعات الجهادية من القريتين في أعقاب القصف الجوي الروسي بالإضافة للقصف البري المكثف، ووثق المرصد السوري مزيداً من الخسائر البشرية جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات، حيث ارتفع تعداد قتلى المجموعات الجهادية ضمن غرفة عمليات “وحرض المؤمنين” إلى 22 قتيل بينهم قيادي من جنسية سورية، فيما كان 19 عنصر من قوات النظام قتلوا في هجوم الجهاديين