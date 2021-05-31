للمرة الرابعة خلال الشهر الجاري.. القوات الروسية تسير برفقة نظيرتها التركية دورية مشتركة في ريف عين العرب (كوباني)

سيرت القوات الروسية برفقة القوات التركية دورية مشتركة جديدة في ريف منطقة عين العرب (كوباني)، حيث انطلقت الدورية المؤلفة من 4 عربات عسكرية روسية ومثلها تركية، من قرية آشمة غرب عين العرب، وجابت قرى جارقلي فوقاني وقران وديكمداش وخورخوري وبوبان وسفتك وجول بك وصولاً إلى قرية تل شعير، غرب كوباني، وعادت الدورية بعدها إلى نقطة الانطلاق في قرية آشمة ومرت بقرى سوسان وقولا وقراقوي تحتاني وبيندر ومشكو وجبنة وقراقوي تحتاني، وسط تحليق مرحيتين روسيتين في الأجواء.

ليرتفع إلى 4 تعداد الدوريات المشتركة بين القوات التركية والروسية في المنطقة ذاتها خلال الشهر الحالي أيار، حيث كان نشطاء في المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 24 الشهر، تسيير القوات التركية ونظيرتها الروسية دورية مشتركة في ريف عين العرب (كوباني)، حيث انطلقت الدورية المؤلفة من 8 عربات عسكرية روسية وتركية، رفقة مروحيتين روسيتين، من قرية غريب بريف حلب الشرقي باتجاه قرى قره موغ وجيشان وخرابيسان فوقاني وبغديك وصولًا إلى قرية بندرخان في ريف تل أبيض الغربي شمالي الرقة، ثم عادت من الطريق ذاته إلى نقطة انطلاقها في قرية غريب

وفي 17 أيار، رصد المرصد السوري خروج القوات الروسية بدورية مشتركة جديدة مع القوات التركية، في الريف الحلبي، حيث انطلقت مدرعات روسية وأخرى تركية وجابت قرى واقعة قرب الحدود التركية بريف مدينة عين العرب (كوباني)، شرقي حلب.

وكان المرصد السوري رصد في العاشر من الشهر الجاري، دورية مشتركة للقوات الروسية ونظيرتها التركية سيرتها من قرية غريب الحدودية شرق مدينة عين العب (كوباني) بمشاركة 4 مدرعات روسية و4 تركية، ومروحيتين روسيتين، وجابت الدورية المشتركة قرى حدودية شرقي عين العرب (كوباني) قبل أن تعود إلى نقطة انطلاقها.