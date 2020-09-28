لليوم الثاني على التوالي.. مظاهرة لأهالي ريف رأس العين ضد الانتهاكات المتواصلة.. والفصائل الموالية لتركيا تداهم وتعتقل المواطنين 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، مظاهرات لليوم الثاني على التوالي في قريتي قاطوف وتل ذياب بريف رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف الحسكة، رفضاً من الأهالي لانتهاكات الفصائل الموالية لتركيا والتعدي على حرمة المنازل وسرقة ممتلكاتهم، وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في سجون الفصائل الموالية لتركيا.

وفي سياق ذلك، داهم عناصر الفصائل الموالية لتركيا القريتين واعتقلوا عدداً من أبنائها، واقتادتهم إلى سجونها.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، أمس، مظاهرة خرج بها أهالي وسكان قرية قاطوف الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لأنقرة في ريف رأس العين (سري كانييه) الجنوبي، ضد الانتهاكات المتواصلة من قبل الفصائل المسيطرة على المنطقة، حيث أفادت مصادر المرصد السوري، بأن عناصر من فصيل “سليمان شاه” اقتحموا منازل في القرية اليوم، واعتقلوا 6 أشخاص على الأقل لأسباب مجهولة، يأتي ذلك بعد 3 أيام من اعتقال تعسفي مشابه.

وكان المرصد السوري نشر في الـ 24 من الشهر الجاري، أن عناصر من الفصائل الموالية لأنقرة داهمت عدد من المنازل في قرية قاطوف في ريف رأس العين (سري كانييه) الجنوبي ضمن مناطق “نبع السلام” بريف الحسكة، واعتقلوا 5 شبان بتهمة التعامل والتخابر مع “قسد”.