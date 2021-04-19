مجهولون يستهدفون مواطناً ضمن مناطق نفوذ قسد بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قيام مسلحون مجهولون بإطلاق النار على شخص من أبناء بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، ضمن مناطق نفوذ “قوات سوريا الديمقراطية”، الأمر الذي أدى لإصابته بجراح، وكانت مصادر المرصد السوري أفادت يوم أمس، بهوية الرجل والمرأة اللذان قتلا، أمس السبت، في بلدة الشحيل الخاضعة لنفوذ “قسد” شرقي دير الزور، ووفقًا للمصادر، فإن الشخصين هم رجل وزوجته يعملان في “جمعية البر والإحسان الخيرية” العاملة في دير الزور ضمن مناطق النظام السوري، وكانا في مهمة لصالح “الجمعية” دون ورود معلومات عن الأسباب والدوافع التي أدت إلى مقتلهما.

ويأتي ذلك، في ظل نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “قسد” في ريف دير الزور.

وكان المرصد السوري قد رصد، أمس الأول، مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية، استهدافا مواطن وامرأة كانا ضمن سيارة، في بلدة الشحيل شرقي دير الزور، وأسفر الاستهداف عن مقتلهما على الفور، دون معرفة هويتهما حينها.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 16 نيسان، مقتل أحد “الكوادر” وقائد ساحة هجين آخر معاقل تنظيم “الدولة الإسلامية”، ويعتبر الشخصية الأولى والمباشرة في المنطقة، ومسؤول عن مجلس دير الزور المدني الخط الشرقي، جراء استهداف سيارته بالرصاص بعد تعطلها، عند منطقة الرويشد على طريق “الخرافي” ما بين دير الزور والحسكة.

يذكر أن “الكوادر” هم عناصر يشرفون على المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية ضمن مناطق “الإدارة الذاتية”.