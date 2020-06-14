محاولة اغتيال قيادي سابق في قوى الأمن الداخلي “آسايش” في مدينة الحسكة

محاولة اغتيال قيادي سابق في قوى الأمن الداخلي “آسايش” في مدينة الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، محاولة اغتيال قيادي سابق في قوى الأمن الداخلي “آسايش” في حي غويران بمدينة الحسكة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن القيادي تعرض لإطلاق نار من قِبل مسلحين يستقلان دراجة نارية، ما أدى لإصابته بعدة رصاصات.

وكان صوت انفجار دوى في الحي الغربي من مدينة القامشلي في الـ3 من الشهر المنصرم، ناتج عن قنبلة صوتية ألقاها مجهولين، انفجرت بجانب مركز قوى الأمن السرياني “أسايش سوتوروا”، دون ورود معلومات عن أضرار.