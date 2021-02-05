مخلفات الحرب تودي بحياة شاب في ريف جسر الشغور غربي إدلب

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثّق المرصد السوري، استشهاد شاب إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية عين الحمرا بريف جسر الشغور غربي إدلب.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 426 شخصاً، بينهم 71 مواطنة و 138 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.