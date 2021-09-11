مدرعات روسية تقترب من مناطق نفوذ “قسد”.. والأخيرة تستنفر قواتها تحسبًا لدخولها

محافظة دير الزور: سيّرت القوات الروسية دورية مؤلفة من 3 مدرعات على خط الفاصل بين مناطق نفوذ قوات النظام ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطيّة في ريف دير الزور الشمالي، في حين استنفرت قوات سوريا الديمقراطيّة بالمنطقة، تحسبًا لمحاولة عبور القوات الروسية باتجاه مناطق سيطرتها، حيث وصلت الدورية الروسية إلى نقطة الصفر على جسر الصالحية.

والجدير بالذكر أن قوات النظام والروس ينتشرون ضمن مناطق قوات سوريا الديمقراطية وتتمركز قواتها في عدة قواعد عسكرية، وفقًا لاتفاق سابق بين “قسد” من جهة، وروسيا من جهة أخرى، أثناء تقدم القوات التركية في مناطق عملية “نبع السلام”.