مدير المرصد السوري: زيارة وزير الداخلية التركي إلى سوريا تؤكد بأن تركيا لا تملك جنود في سوريا فقط، بل لديها قوات من الداخلية

مدير المرصد السوري: زيارة وزير الداخلية التركي إلى سوريا تؤكد بأن تركيا لا تملك جنود في سوريا فقط، بل لديها قوات من الداخلية، وهناك تحضير شيء ما يؤكد أن الوجود التركي في تلك المناطق طويل الأمد، وكما قلنا سابقاً تركيا تريد السيطرة على الشريط الحدودي أي المنطقة الممتدة من جسر الشغور حتى جرابلس، لكن هل سيسمح المجتمع الدولي ببقاء تركيا هناك؟ لا أعتقد ذلك.زيارة وزير الداخلية التركي لبلدة الراعي هي الأولى من نوعها، وجاءت بعد يوم من اقتتال مسلح دامي بين الفصائل في بلدة سجو على بعد كيلومترات قليلة من الراعي، أسفرت عن 4 قتلى، كما تأتي هذه الزيارة في ظل الفوضى العارمة والفلتان الأمني الكبير ضمن مناطق سيطرة الأتراك والفصائل الموالية لها.بلدة الراعي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش وتركيا خرجت حينها بانتصارات إعلامية وتحرير المنطقة من التنظيم، لكن قيادي في داعش نفى ذلك وأشار إلى اتفاق جرى لتسليم مدينة الباب إلى تركيا، وروسيا سمحت لأردوغان باقتحام قواته لمنطقة "درع الفرات" عندما كانت أحياء حلب الشرقية محاصرة

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Monday, May 25, 2020