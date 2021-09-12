مظاهرات مناهضة لـ”قسد” تطالب بالإفراج عن المعتقلين وتحسين الأوضاع في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: خرجت أهالي في مظاهرة في بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في سجون “قسد”، في حين أطلق أحد المسؤولين في قوى الأمن الداخلي، النار لتفريق التظاهرة، ليقوم الأهالي بطرده من المنطقة.

على صعيد متصل، خرجت مظاهرة عند مفرق القهاوي في بلدة أبوحمام بمنطقة الشعيطات بريف دير الزور الشرقي، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المفقودين.

كما طالب المتظاهرون بتوفير مياه الشرب ومياه الري والمحروقات وعبروا عن رفضهم للتجنيد الإجباري الذي تفرضه “قسد”، والاستمرار في المظاهرات حتى الاستجابة لمطالبهم.