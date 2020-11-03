مع استمرار الانفلات الأمني في إدلب.. الأهالي يعثرون على جثة رجل مجهول الهوية شمالي إدلب

محافظة إدلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: عثر الأهالي على جثة رجل مجهول الهوية، ملقاة في مجاري الصرف الصحي، قرب مخيم الجزيرة في بلدة أطمة شمال محافظة إدلب، قرب الحدود مع لواء إسكندرون.

يأتي ذلك، في ظل الانفلات الأمني في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل في إدلب وأرياف حلب وحماة واللاذقية.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، يرتفع عدد من قضوا في أرياف إدلب وحلب وحماة واللاذقية، منذ 26 نيسان/أبريل 2018 تاريخ بدء تصاعد الفلتان الأمني في المحافظة، إلى 674 هم: مقاتل من الحزب الإسلامي التركستاني وزوجة قيادي أوزبكي وطفل آخر كان برفقتها، والنائب العام ضمن “وزارة العدل” التابعة لما يعرف بـ”حكومة الإنقاذ”، إضافة إلى 201 مدنياً بينهم 23 طفلاً و21 مواطنة، اغتيلوا من خلال تفجير مفخخات وعبوات ناسفة وإطلاق نار واختطاف وقتل ومن ثم إلقاء الجثث في مناطق منعزلة، و390 عنصراً ومقاتلاً من الجنسية السورية ينتمون إلى “هيئة تحرير الشام” و”فيلق الشام” و”حركة أحرار الشام الإسلامية” و”جيش العزة” وفصائل أخرى عاملة في إدلب، و70 مقاتلاً من جنسيات صومالية وأوزبكية وآسيوية وقوقازية وخليجية وأردنية وتركية، اغتيلوا بالطرق ذاتها. كذلك، تسببت محاولات الاغتيال في إصابة عشرات الأشخاص بجراح متفاوتة الخطورة.