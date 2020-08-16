مع استمرار الانفلات الأمني في عموم مناطق النظام السوري.. العثور على طفلة مقتولة في منزل أقاربها شمال محافظة حمص 

أبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن أهالي قرية الهاشمية الواقعة ضمن مناطق نفوذ قوات النظام في ريف حمص الشمالي، عثروا على جثة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، مقتولة ضمن منزل أقاربها في القرية، في ظروف مجهولة.

وتعاني جميع المحافظات السورية من الفوضى والانفلات الأمني وانتشار حالات السرقة والخطف والسلب والنهب والقتل.

ورصد المرصد السوري، اليوم، أنه عثر على سيدتين مسنتين مقتولتين في منزلهما بحي العرفي وسط مدينة دير الزور الواقعة تحت سيطرة قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

ووفقا للتفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن السيدتين فقدتا في شهر حزيران الفائت، وتعرض منزلهما للسرقة، ما يرجح أن تكون الجريمة بهدف السرقة.