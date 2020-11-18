مقتل ملازم ضمن “الشرطة” الموالية لتركيا بعملية اغتيال جديدة بريف حلب الشرقي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عملية اغتيال جديدة ضمن مناطق غرفة عمليات “درع الفرات” بالريف الحلبي، حيث قتل ملازم في “الشرطة المدنية” الموالية لتركيا بإطلاق النار من قبل مجهولين قرب مسجد فاطمة الزهراء، ضمن مدينة الباب شمال شرقي حلب.

ورصد المرصد السوري مساء أمس، انفجار عبوة ناسفة مزروعة أسفل سيارة على طريق المقبرة في مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، شرقي حلب، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.