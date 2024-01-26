منذ العدوان الإسرائيلي على غزة.. 50 قتيلاً وجريحاً من المجموعات التابعة لإيران جراء 16 استهدافاً جوياً أميركياً على دير الزور

منذ العدوان الإسرائيلي على غزة.. 50 قتيلاً وجريحاً من المجموعات التابعة لإيران جراء 16 استهدافاً جوياً أميركياً على دير الزور

مع استمرار الاستهدافات الجوية من قبل سلاح الجو الأميركي لمواقع الميليشيات التابعة لإيران بمحافظة دير الزور، بلغت تعداد تلك الاستهدافات التي جرت من قبل طائرات حربية ومسيّرة أميركية 16 استهدافاً منذ العدوان الإسرائيلي على غزة، طالت مواقع ونقاط وآليات عسكرية ومستودعات سلاح وذخائر، وأسفرت عن مقتل 30 من الميليشيات، 13 منهم من الجنسية السورية، والبقية -أي17- من جنسيات عربية وآسيوية، كما أصيب ما لا يقل عن 20 آخرين بجراح متفاوتة، فضلاً عن خسائر مادية فادحة بالمواقع المستهدفة.

وفيما يلي يستعرض المرصد السوري تفاصيل تلك الاستهدافات:

-8 تشرين الثاني، قتل 9 أشخاص بينهم 3 سوريين على الأقل من العاملين مع الإيرانيين، جراء غارات جوية نفذها الطيران الحربي الأميركي على مقرات عسكرية ومستودع أسلحة في شارع بور سعيد جانب الفرن الآلي بمدينة دير الزور، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالة خطرة.

-12 تشرين الثاني، قتل 8 من الميليشيات الموالية لإيران بينهم واحد على الأقل من الجنسية السورية، بالإضافة لعراقيين، جراء الغارات الجوية الأميركية على دير الزور وطالت الغارات الأمريكية مستودعات أسلحة وذخائر ومنصة إطلاق صواريخ في كل من حسرات بريف البوكمال، ومزارع الحيدرية بالقرب من مدينة الميادين، حيث ضربت 4 انفجارات على الأقل البوكمال وانفجار عنيف الميادين سمع صداه إلى البوكمال على خلفية القصف الأميركي.

-23 تشرين الثاني، استهدف طيران حربي يرجح أنه تابع لقوات “التحالف الدولي”، مواقع يتمركز ضمنها مليشيا “الحرس الثوري” الإيراني في بلدتي مراط وخشام بريف دير الزور ضمن مناطق نفوذ قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران.

-29 تشرين الثاني، قتل 4 بينهم عراقي الجنسية والبقية من الدفاع الوطني العاملين مع الميليشيات الموالية لإيران جثثهم متفحمة، نتيجة استهداف سيارة تقلهم من قبل طائرة مسيرة قرب الحدود السورية-العراقية.

-1 كانون الأول، استهدفت طائرة مسيرة مجهولة موقعين عسكريين ضمن مناطق الميليشيات الموالية لإيران، في كل من الظهرة ومنطقة “عين علي” ببادية محكان بريف دير الزور، وتصاعدت أعمدة الدخان من الموقعين، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

-1 كانون الأول، دوى انفجار عنيف، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام والمليشيات الإيرانية، ناجم عن استهداف طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للقوات الأمريكية، لمقر تابع للمليشيات الإيرانية، في حي الكورنيش بمدينة البوكمال في الجهة المقابلة لنهر الفرات.

-7 كانون الأول، قتل 4 بينهم عراقي الجنسية والبقية من العاملين مع الميليشيات الموالية لإيران جثثهم متفحمة، نتيجة استهداف سيارة تقلهم من قبل طائرة مسيرة أميركية قرب الحدود السورية-العراقية.

-9 كانون الأول، دوت انفجارات في مدينة الميادين بريف دير الزور، ناجمة عن قصف طائرة مسيرة مجهولة لمقر عسكري يتبع للميليشيات الإيرانية في منطقة المزارع بالميادين.

-27 كانون الأول، سمع دوي إنفجارات عنيفة ناجمة عن استهداف طائرة مسيّرة مجهولة لموقع قرب بئر مرمرة النفطي في بادية البوكمال بريف دير الزور الشرقي، ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية، حيث يقع في الموقع المستهدف معسكر لميليشيات الموالية لإيران ويضم عدد من الآليات الثقيلة لحفر الأنفاق.

-30 كانون الأول، دوت انفجارات في مدينة الميادين قرب الحدود السورية-العراقية، ناجمة عن صواريخ أطلقتها قوات “التحالف الدولي” في محيط المدينة وبالقرب من قلعة الرحبة.

-30 كانون الأول، نفذت طائرات حربية أمريكية غارتين على موقعين للميليشيات الإيرانية في جبل العمال والمطار القديم في مدينة ديرالزور، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار.

-7 كانون الثاني، أصيب 2 من المليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية بجراح بليغة، في استهداف طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للقوات الأمريكية، استهدفت شاحنة واحدة على الأقل تابعة للميليشيات براد محملة بسلاح وذخائر، على طريق بلدة الغبرة – مطار الحمدان بريف البوكمال شرقي دير الزور، بعد عبورها الأراضي العراقية باتجاه الداخل السوري.

-8 كانون الثاني، استهدف طيران حربي يرجح أنه أميركي مواقع الميــليشيات ضمن منطقة المزارع بمحيط مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، حيث تصاعدت أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة، دون معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

-14 كانون الثاني، دوت انفجارات في مدينة دير الزور، ناجمة عن استهداف طائرات “التحالف الدولي”، مواقع للمجموعات المدعومة من إيران قرب مطار دير الزور العسكري

.-23 كانون الثاني، تأكد مقتل اثنين من الميليشيات التابعة لإيران من جنسيات غير سورية، جراء استهداف جوي من قبل طيران حربي يرجح أنه أميركي استهدف شاحنة سلاح واحدة على الأقل بأطراف السيال التابعة للبوكمال في ريف دير الزور الشرقي، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود 3 جرحى على الأقل بعضهم بحالات خطرة، واستهدفت الضربات التي جرت فجر اليوم شحنة سلاح ومستودعاً بمحيط البوكمال.

-25 كانون الثاني، قتل 3 عناصر وأصيب 5 آخرون بجراح متفاوتة وهم من الجنسية السورية من عناصر الفوج 47 التابع للميليشيات الإيرانية، جراء استهداف الطيران الحربي التابع لقوات “التحالف الدولي”، مستودعا للأسلحة والذخائر في منطقة الصناعة بمحيط مدينة البوكمال شرقي دير الزور قرب الحدود السورية-العراقية.

وفي المقابل رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول 2023 الفائت، لـما لا يقل عن 99 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان توزعت على النحو التالي:

— 22 على قاعدة حقل العمر النفطي

— 15 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة

— 27 على قاعدة حقل كونيكو للغاز

— 17 على قاعدة خراب الجير برميلان

— 12 على قاعدة التنف

— 2 على قاعدة تل بيدر بريف الحسكة.

— 2 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية.

— 1 على قاعدة قسرك بريف الحسكة.

— 1 على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة

وخلفت الاستهدافات هذه خسائر مادية بالمواقع المستهدفة، بالإضافة لإيقاع جرحى من القوات الأميركية وسط معلومات عن سقوط قتلى منهم أيضا مع تكتم للأميركان عن الأمر.

كما يذكر أن 67 من تلك الهجمات جرت من 19 تشرين الأول وحتى نهاية العام 2023، بينما الهجمات البقية -أي 32- هجوماً منذ مطلع العام الجديد 2024.