مواطنون يعثرون على جثة طفل ملقاة في نهر العاصي غربي إدلب

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عُثر على جثة طفل ملقاة على أطراف نهر العاصي بالقرب من مدينة جسر الشغور، وعليها آثار ضربة بأداة حادة في الرأس، دون معرفة ما إذا كان سبب الوفاة سقوطه من مكان مرتفع، أو أنه توفي في جريمة قتل، حيث تم نقل الجثة إلى الطبابة الشرعية للكشف عن سبب الوفاة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 24 كانون الثاني الفائت، العثور على جثة رجل مدني مقتولاً بالرصاص، داخل خيمته ضمن مخيم “المنهل” بريف إدلب الشمالي بالقرب من الحدود مع لواء اسكندرون.