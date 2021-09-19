وسط استمرار صمت “الضامن التركي”.. غارات جوية روسية تستهدف مناطق جنوب طريق الـ M4 ضمن منطقة “خفض التصعيد”

محافظة إدلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، تنفيذ الطائرات الحربية الروسية لـ 4 غارات جوية على مناطق في محيط بلدة كنصفرة الواقعة جنوب الطريق الدولي حلب – اللاذقية “M4” في ريف إدلب الجنوبي، تزامنًا مع استمرار تحليق المقاتلات الروسية في أجواء المنطقة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان قد أشار يوم أمس أن الطائرات الحربية الروسية جددت ضرباتها الجوية على منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث ارتفع إلى 24 على الأقل تعداد الغارات التي نفذتها المقاتلات الروسية، توزعت على النحو التالي: 10 غارات على منطقتي بليون ومشون بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، و4 غارات على البارة بالريف ذاته، و4 غارات على الكندة بريف إدلب الغربي، و5 غارات على كبانة وبرزة والخضر بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، وتسببت تلك الضربات بمقتل شخص في الكندة، بالإضافة لأضرار مادية.