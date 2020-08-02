 5 مصابين بفيروس “كورونا” في الحسكة.. وارتفاع العدد في مناطق “الإدارة الذاتية” إلى 30

سجلت السلطات الصحية في مناطق “الإدارة الذاتية” 5 إصابات بفيروس “كورونا”، اليوم، في مدينة الحسكة من بين هؤلاء امرأة.

وبذلك يرتفع العدد في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية إلى 30 إصابة، جميعهم يخضعون للحجر الصحي.

وكان “المجلس المدني” في مدينة الرقة أصدر قرارا، في 31 تموز الفائت، يقضي بفرض حظر تجوال وإجراءات وقائية مشددة على المدنيين في المدينة، بعد اكتشاف ثلاثة حالات مصابة بفيروس كورونا “كوفيد 19”.

وكانت الرئاسة المشتركة لشمال وشرق سوريا أصدرت تعميما تعطل من خلاله كافة الجهات العامة التابعة لها، تزامنا مع قدوم عيد الأضحى.

وفرضت “الإدارة الذاتية” حظرا للتجوال في إقليم الجزيرة، ومنعت حركة باصات النقل الجماعي داخل المدن، وحركة النقل بشكل كامل ما بين منطقة الجزيرة والإدارات الأخرى باستثناء المركبات التجارية.

كما منعت التجمعات بشكل عام في الأماكن “الرياضية – الأعياد – المسابح – المقاهي” خلال فترة عيد الأضحى.