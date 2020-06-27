7 قتلى من قوات النظام والفيلق الخامس خلال الاشتباكات وطرد عناصر قوات النظام من بلدات الريف الشرقي لدرعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثق المرصد السوري مقتل 5 عناصر من قوات النظام خلال الاشتباكات مع عناصر الفيلق الخامس في ريف درعا الشرقي اليوم.

وتشهد قرى وبلدات في ريف درعا استنفارا أمنيا في كل من صيدا وكحيل بعد طرد حواجز قوات النظام منها.

كما استنفرت قوات الفيلق الخامس في قرى وبلدات الجيزة والسهوة والكرك وأم ولد وبصرى الشام ونصيب وأم المياذن والطيبة في ريف درعا.

وكان المرصد السوري وثق مقتل عنصرين من الفيلق الخامس إثر الاشتباكات مع قوات النظام في بلدة محجبة بريف درعا، بعد اعتداء حاجز لشعبة المخابرات العسكرية على أحد أبناء البلدة.

وساد التوتر في المنطقة، بعد الاشتباكات التي أسفرت عن خسائر بشرية، بعد ظهر اليوم، فيما توجه رتل عسكري للواء الثامن من مدينة بصرى الشام إلى موقع الاشتباكات في بلدة محجبة.

كما توجهت أرتال من قوات النظام إلى محيط البلدة.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 527، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 352، وهم: 85 مدنيا بينهم 8 مواطنات و8 أطفال، إضافة إلى 174 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و57 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و19 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 17 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.