بتفجير عربة مفخخة في حلب واشتباكات على محاور شرق إدلب.. الفصائل تهاجم قوات النظام وتقتل وتجرح العشرات

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، هجوما لهيئة تحرير الشام بعربة مفخخة استهدفت تجمعات قوات النظام والمسلحين الموالين للنظام في منطقة “بيوت مهنا” بريف حلب الشمالي الغربي، ما تسبب بمقتل ما لايقل عن 12 عنصرا من قوات النظام، وتدمير آليات وذخائر.

وفي السياق ذاته، تمكنت الفصائل المقاتلة والجهادية من عطب وتدمير عدة دبابات ومدرعات وأسلحة ثقيلة على محاور الصحفيين وإكثار البذار في ريف حلب الغربي.

على صعيد متصل، نفذت الفصائل المقاتلة والجهادية هجوما على مواقع قوات النظام في قرى السمكة والنوحية الشرقية والنوحية الغربية ومشيمس شرق إدلب، تمكنت خلالها من قتل وجرح العشرات من قوات النظام على تلك المحاور.

وكانت قوات النظام والمسلحين الموالين لها تمكنوا من التقدم والسيطرة على تلة المحروقات ومستودعات خان طومان الواقعة جنوب مدينة حلب، بعد معارك عنيفة مع الفصائل الجهادية والفصائل قتل على أثرها 7 من عناصر الفصائل بينهم ثلاثة من المجموعات الجهادية، عقب تمهيد جوي وبري مكثف من طائرات النظام والروس على مناطق في ريفي إدلب وحلب.