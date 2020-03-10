مقتل “رئيس الهيئة الشرعية بجيش الإسلام” في انفجار استهدفه بريف حلب الشمالي الشرقي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل قيادي في فصيل “جيش الإسلام” متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته بمنطقة الباب شمال شرق حلب قبل قليل، يذكر أن القتيل هو “رئيس الهيئة الشرعية في جيش الإسلام”، وكان المرصد السوري رصد قبل ساعات، انفجار جديد ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بالريف الحلبي، حيث انفجرت عبوة ناسفة بسيارة صباح اليوم الثلاثاء في مدينة عفرين شمال غرب حلب، ما أدى لإصابة شخص على الأقل بجراح، وكان المرصد السوري رصد في الثامن من الشهر الجاري، انفجار دراجة نارية مفخخة بالقرب من مقر “السلطان مراد” الموالية لتركيا وسط مدينة عفرين شمال حلب، ما تسبب بإصابة شخص على الأقل بجروح خطيرة.