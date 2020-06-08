إصابة طفل جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة “عفرين” شمال غرب حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: سُمع دوي انفجار عنيف في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال غرب حلب، ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت في حديقة حي “المحمودية” وسط المدينة، ما تسبب بإصابة طفل، وحدوث بعض الأضرار المادية في مكان الانفجار.

وأشار المرصد السوري في 1 الشهر الجاري، إلى انفجار سيارة مفخخة وسط الأبنية السكنية في ناحية جنديرس بريف عفرين الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال غرب حلب، ما تسبب في وقوع إصابات وأضرار مادية كبيرة.

وأفادت مصادر المرصد السوري بأن التفجير كان يستهدف ضابط في صفوف الفصائل الموالية لتركيا.