إصابة 3 مواطنين بجروح متفاوتة جراء انفجار عبوات ناسفة قرب منزل عضو سابق في اللجنة الشرعية بمدينة جاسم شمالي درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أصيب 3 مواطنين بجروح متفاوتة، جراء انفجار عبوتين ناسفتين زرعهما مسلحون مجهولون قرب منزل أحد أعضاء الهيئة الشرعية والمجلس المحلي سابقًا؛ في محيط مدينة جاسم بريف درعا الغربي، فيما فككت قوات النظام عبوة ناسفة ثالثة بالقرب من الموقع.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق، أمس، مقتل “عضو اللجنة المركزية” المعنية بالمفاوضات مع النظام السوري، وذلك بإطلاق النار تجاهه من قبل مسلحين مجهولين، في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 859 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 569، وهم: 159 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 252 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و111 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 24 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.