انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور رتل تابع للتحالف الدولي في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عبوة ناسفة انفجرت مساء أمس الخميس، أثناء مرور رتل تابع لقوات التحالف الدولي في قرية ابريهه الواقعة ضمن ريف دير الزور الشرقي، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري أشار مساء أمس، إلى انفجار 3 عبوات ناسفة، قرب حقل العمر النفطي في ريف دير الزور، تزامنا مع مرور آلية عسكرية نوع “همر” تابعة لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، على الطريق المؤدي للحقل، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

كما كان المرصد السوري نشر أن مسلحين مجهولين استهدفوا بالأسلحة الرشاشة دورية لقوات سوريا الديمقراطية، بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، في منطقة ختيلة بمدينة البصيرة، دون معلومات عن خسائر بشرية، عقب ذلك قامت قسد باستنفار قواتها في المنطقة والانتشار على طريق قرية الزر.