بعد أسبوع من إلغاء تسيير الدورية “الروسية-التركية” المشتركة.. القوات التركية تستكشف عدة مواقع على طريق “حلب-اللاذقية”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، انتشارا للقوات التركية في عدة مناطق بريف إدلب واقعة على طريق حلب-اللاذقية “M4″، وانسحب من تلك المواقع بعد استكشافه لتلك المواقع.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن تلك الإجراءات الأمنية للقوات التركية على طريق “حلب-اللاذقية” تأتي في إطار تأمين خط المسير أمام الدوريات المشتركة مع القوات الروسية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 29 تموز الفائت، إلغاء تسيير دورية مشتركة بين الروس والأتراك على طريق حلب – اللاذقية الدولي، بعد 24 ساعة عن إلغاء دورية مشتركة مماثلة، حيث سيرت القوات التركية دورية منفردة، انطلقت من بلدة النيرب على الطريق الدولي وصولا إلى قرية عين حور في ريف اللاذقية.