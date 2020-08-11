 بعد أكثر من 25 يوماً من الإفراج عنه.. تحرير الشام تعيد اعتقال “أبو حسام البريطاني” وتعتقل آخرين في ريف إدلب

اعتقل عناصر هيئة تحرير الشام، اليوم، العامل بالمجال الإغاثي “أبو حسام البريطاني” من مكان تواجده في بلدة أطمة شمال إدلب، وذلك بعد أكثر من 25 يوما على إطلاق سراحه بكفالة وجهاء المنطقة.

ويعتبر “أبو حسام البريطاني” أحد أبرز الشخصيات العاملة في “المجال الإغاثي” في الشمال السوري.

ويرجح سبب اعتقاله، لمناصرته ودعمه لـ “أبو العبد أشداء” المعتقل لدى تحرير الشام أيضا.

على صعيد متصل، اعتقل عناصر هيئة تحرير الشام أحد شرعيي الفصائل الجهادية، أثناء توجهه إلى مدينة سرمدا شمال إدلب.

واعتقل عناصر حاجز اليعقوبية التابع لهيئة تحرير الشام في ريف جسر الشغور، عنصرا في الفصائل الجهادية، دون معرفة الأسباب.

وكانت هيئة تحرير الشام أفرجت عن “أبي حسام البريطاني”، في 15 تموز الفائت، بكفالة وجهاء وشيوخ المنطقة، بعد التحقيق معه وإطلاعه على التهم الموجهة إليه، على أن يتم عرضه على المحكمة بعد 15 يوما.