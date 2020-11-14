طيران مجهول يقصف مناطق انتشار قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران في بادية موحسن بريف دير الزور

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد ظهر اليوم السبت، غارات جوية نفذتها طائرات حربية لا يعلم إذا ما كانت إسرائيلية أم تابعة للتحالف الدولي، على بادية موحسن الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران، ما أدى لتصاعد أعمدة الدخان من المنطقة ولم ترد معلومات إلى الآن عن الخسائر بشرية، عقب ذلك اتجه الطيران نحو مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية.

ونشر المرصد السوري، أن انفجارات ضربت منطقة البوكمال الخاضعة لسيطرة القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها بريف دير الزور الشرقي، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الانفجارات ناجمة عن استهداف صاروخي لمواقع وتمركزات تلك الميليشيات في منطقة السكة الواقعة بأطراف البوكمال، الأمر الذي أدى إلى مقتل 6 من الميليشيات الموالية لإيران بالإضافة لتدمير آليات لهم، ولم يعرف حتى اللحظة فيما إذا كان الاستهداف ناجم عن قصف جوي إسرائيلي أو قصف بصواريخ أرض – أرض أطلقتها قواعد التحالف الدولي المتمركزة عند الضفة الشرقية لنهر الفرات.