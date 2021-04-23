للأسبوع الرابع على التوالي وبعيدًا عن أعين الإعلام.. أهالي “جبل الشيخ عقيل” يتظاهرون ضد القوات التركية في مدينة الباب شرقي حلب

للأسبوع الرابع على التوالي وبعيدًا عن أعين الإعلام.. أهالي “جبل الشيخ عقيل” يتظاهرون ضد القوات التركية في مدينة الباب شرقي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: للأسبوع الرابع على التوالي، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، خروج العشرات من أهالي جبل الشيخ عقيل في مدينة الباب شرقي حلب، بمظاهرة، لمطالبة القوات التركية والمجالس المدنية بتقديم تعويضات عن منازلهم التي هدمتها القوات التركية عقب سيطرتها على المنطقة، وأنشأت قاعدة عسكرية فوق منازلهم التي جرفتها القوات التركية في “جبل الشيخ عقيل” في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وفي 16 أبريل/نيسان، رصد المرصد السوري. لحقوق الإنسان، خروج مظاهرة من أهالي جبل الشيخ عقيل بمظاهرة، مطالبين القوات التركية والمجالس المدنية بتعوضيهم، عن منازلهم التي هدمتها القوات التركية عقب سيطرتها على المنطقة، وأنشأت قاعدة عسكرية على فوق منازلهم التي جرفتها القوات التركية في “جبل الشيخ عقيل” في مدينة الباب.

وفي 3 أبريل/نيسان، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن العشرات من أهالي منطقة “جبل عقيل” في مدينة الباب شرقي حلب، تظاهروا يوم أمس أمام القاعدة التركية في مدينة الباب، حيث طالبوا من خلال المظاهرة بالتعويض عن منازلهم التي هدمتها القوات التركية عقب سيطرتها على المدينة بغية إنشاء قاعدة عسكرية، وناد المتظاهرون بشعارات “هي مسكن أهلينا أجى التركي وهدمها – أرض الجبل هي لينا – نهبوها وسرقوها بالحجة العسكرية “، وعقب انتهاء المظاهرة، توعدوا بالتظاهر كل جمعة حتى يتم تعويضهم من قبل “المجلس المحلي” في مدينة الباب والحكومة التركية.