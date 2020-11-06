مع بداية انهيار القطاع الصحي في إدلب والارتفاع الكبير بعدد إصابات “كورونا” .. “حكومة الإنقاذ” تصدر تعميماً بالإغلاق لمدة أسبوع

أصدرت “حكومة الإنقاذ” في إدلب، اليوم، تعميماً إلى الوزارات والجهات العامة، تطالب من خلاله بإغلاق الجامعات والمعاهد والمدارس العامة والخاصة، وأسواق البازارات الشعبية والدراجات النارية، لمدة أسبوع وذلك ابتداءاً من صباح يوم غد السبت وحتى يوم الجمعة القادم، واستثنى تعميم “حكومة الإنقاذ” الإدارات التي يستوجب أن تبقى في عملها لتسيير أمور المواطنين.

على صعيد متصل، أفادت مصادر طبية للمرصد السوري، بأن القطاع الصحي في شمال غرب سورية على وشك الانهيار إثر الارتفاع الكبير في عدد إصابات فيروس “كورونا”، وعدم القدرة على استقبال أي حالة حرجة بسبب إمتلاء المشافي بالمرضى، حيث وصل عدد الإصابات اليومية إلى مرحلة خطيرة وباتت السلطات الصحية تسجل مئات الإصابات في اليوم الواحد، بينما كانت تسجل العشرات فقط خلال الأيام القليلة الفائتة.

وبلغ عدد الوفيات المصابين بفيروس “كورونا” ما يزيد عن 54 حالة، من البالغين والمسنين بينهم طفل فارق الحياة في مشافي إدلب، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 7500، شفي منهم نحو 2900 حالة.