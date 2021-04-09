مقتل اثنين من “الجبهة الشامية” في هجوم مسلح استهدف مقراً لهم بريف عفرين شمال غربي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قيام مسلحين مجهولين باستهداف مقراً تابع لفصيل “الجبهة الشامية” في منطقة شران بريف مدينة عفرين، شمال غربي حلب، بالأسلحة، وذلك منتصف ليل أمس، الأمر الذي أدى لمقتل اثنين من الفصائل وإصابة آخرين بجراح، قبل أن يلوذوا المهاجمين بالفرار.

ووثق المرصد السوري، أمس الأول، مقتل اثنين من الجنود الأتراك، جراء قصف للقوات الكردية، استهدف مواقع عسكرية للقوات التركية في ريف حلب الشمالي، كما قتل عنصر وأصيب اثنين آخرين من قوات النظام، جراء القصف التركي على مواقعهم ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي.

وأشار المرصد السوري يوم أمس الأول أيضاً، إلى إصابة عدد من عناصر الفصائل الموالية لتركيا، جراء الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الرشاشة والثقيلة مع عناصر القوات الكردية المنتشرة في ريف حلب،.