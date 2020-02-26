ازدياد مظاهر الانفلات الأمني في السويداء.. ومحاولات اختطاف مواطنين بالقرب من حواجز عسكرية 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ازدياد مظاهر الانفلات الأمني في محافظة السويداء، حيث تعرض شاب لمحاولة اختطاف، اليوم، من قبل مسلحين مجهولين بالقرب من حاجز عسكري لقوات النظام على طريق ولغا في ريف محافظة السويداء الغربي، في حين تمكن الأهالي من منعهم والتصدي لهم، ثم هرب المسلحون مسرعين باتجاه الحاجز العسكري، وعبروا منه دون أن يتم اعتراضهم أو محاولة توقيفهم.

على صعيد متصل، تعرض مواطن آخر لمحاولة خطف من قبل مسلحين، في 25 فبراير/شباط، وذلك أمام مشفى المزرعة على طريق قنوات، حيث حاولوا سلب سيارته منه.

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن اشتباكات بالأسلحة الرشاشة جرت، في 23 فبراير/شباط، داخل مبنى الهاتف في مدينة صلخد بريف السويداء، بين عناصر يتبعون لمجموعة قوات “شيخ الكرامة” من جهة، وعناصر من “الأمن العسكري” التابع للنظام من جهة أخرى، دون وقوع ضحايا. ووفقا لمصادر “المرصد السوري” بأن الاشتباكات نتيجة اختطاف أحد عناصر قوات “شيخ الكرامة” قبل أيام. على صعيد متصل، احتجزت قوات “شيخ الكرامة” عددا من الضباط في قوات النظام، من نقطة عسكرية قرب مزار “عبد مار” في صلخد.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 13 فبراير/شباط، هجوما بالأسلحة الرشاشة على مفرزة الأمن العسكري في مدينة صلخد، ما تسبب بأضرار مادية كبيرة في منازل المواطنين.